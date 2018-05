Kommandant Willen verlässt Berufsfeuerwehr wegen neuer Tätigkeit

Seit 2011 sammelte Willen zunächst als Leiter des Dienstes Prävention der Kantonspolizei Basel-Stadt und ab 1. Mai 2014 als Kommandant der Berufsfeuerwehr Basel Führungserfahrung im Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt. In diesen Jahren reorganisierte er die Prävention und trug wesentlich zur Weiterentwicklung der Basler Feuerwehr bei. Das dabei gewonnene Wissen will der 49-Jährige nach seiner Rückkehr zu den beruflichen Wurzeln einbringen. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement dankt Roger Willen für seinen grossen Einsatz während der vergangenen Jahre und wünscht ihm einen erfolgreichen Start in der neuen beruflichen Funktion.

Ab Mitte Juni 2018 wird der stellvertretende Leiter der Sanität Basel, Major Daniel Strohmeier, die Berufsfeuerwehr Basel interimistisch leiten. Der erfahrene Rettungsoffizier, der das Feuerwehrwesen aus langjährigen Milizfunktionen kennt, garantiert einen reibungslosen Übergang bis zur Neubesetzung der Kommandantenstelle, die in den nächsten Tagen ausgeschrieben wird.