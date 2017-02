Kommunikationschefin der Fondation Beyeler zieht es nach Zürich

Del Carlo wird künftig für Marketing und Kommunikation im «Museum Rietberg Zürich» verantwortlich sein. Zudem hat sie auch die Bereiche Events und Café unter sich.

Seit Ende 2012 war sie für die Fondation Beyeler tätig, zuletzt als Head of Communications, und in dieser Position für die gesamte Kommunikation des Basler Museums verantwortlich. Die gebürtige Norditalienerin besuchte in München das Lycée Français und schloss an der Ludwig-Maximilians-Universität ihr Studium ab. Am Museion Bozen, dann in der Arthouse-Filmbranche und der Luxushotellerie in München belegte sie leitende Positionen in der Kommuni­kation.

«Mit Elena DelCarlo ergänzt eine ausgewiesene Kennerin der internationalen Kunstlandschaft unser Team», sagt Dr. Albert Lutz, Direktor Museum Rietberg Zürich. «Sie weiss gekonnt die gesamte Klaviatur der heutigen Kommunikation zu bespielen, was eine grosse Chance für unser Museum ist.»