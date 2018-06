Konkurrenz zu McDonald’s? Hamburger Take-Away beim Barfüsserplatz

In der Streitgasse bietet das italienische Restaurant «Centro» Paninis zum Mitnehmen an, im ersten Stock des Gebäudes, direkt oberhalb des Coop Pronto, bietet das Restaurant seit 15 Jahren italienisches Essen an.

Doch der rote Schriftzug «Coming Soon» oberhalb der Theke mit den Paninis kündigt eine Veränderung an. Auf Anfrage von barfi.ch bestätigt «Centro»-Wirt und -Geschäftsleiter Bejita Zimmerman, dass es ein neues Take-Away geben wird. Voraussichtlich kann man ab Juli dieses Jahres Hamburger zum Mitnehmen kaufen.

Das italienische Restaurant im ersten Stock bleibt jedoch bestehen. «Seit 15 Jahren führe ich das Centro und freue mich auf weitere 15 Jahre», sagt Bejita Zimmermann.