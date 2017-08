Kontrollflug am EuroAirport

Der Kontrollflug ist für den Zeitraum zwischen 08.00 und 18.00 Uhr Lokalzeit am Mittwoch, 23. August und am Donnerstag, 24. August 2017 programmiert. Dieser soll unter Vorbehalt günstiger Wetterbedingungen stattfinden und zur operativen Inbetriebnahme des Instrumentenlandesystems ILS 15 am EuroAirport dienen.

Der Kontrollflug dauert mindestens acht Stunden und wird mit einem Flugzeug des Typs Beechcraft 200 der französischen Zivilluftfahrtbehörde durchgeführt. Der Flug umfasst im Voraus festgelegte Flugverfahren wie Anflüge von Norden, tiefe Überflüge und tief geflogene Rundflüge.

Bei Korrelation zwischen den erhobenen Daten am Boden und denen an Bord des Flugzeugs kann es durchaus sein, dass der Kontrollflug bereits vor Donnerstag, 24. August 2017 beendet sein wird. Das Instrumentenlandesystem ILS 15 erlaubt Landungen bei allen Wetterlagen von Norden auf die Hauptpiste 15.