Kranke Kinder: Basler Konzerne zeigen Verständnis für Eltern

Der Arbeitgeberverbandspräsident Roland Müller hat auf dem Höhepunkt der Grippewelle anfangs Februar wohl etwas gar viel Hustensirup erwischt. So rief er doch die Eltern von kleinen Kindern dazu auf, gefälligst die Krankheiten ihrer Kids besser zu planen. Das klang dann so: «Die Arbeitgeber empfehlen, dass die Eltern potenziell auftretende Betreuungsfälle wie ein krankes Kind im Voraus planen und generell organisieren.» Man muss wohl kein erfahrener Pädagoge oder gar Vater oder Mutter sein, um die Schwierigkeiten dabei zu erkennen. Denn blöderweise halten sich Viren und Bakterien nicht an Terminabsprachen. Im Kindergarten oder im Kinderhort stecken sich Kinder etwa schnell mit allerlei Krankheiten an. Und wenn dann noch die junggebliebenen Grosseltern gerade auf Kreuzfahrt sind, kann es schnell schwierig werden eine Betreuung fürs Kleinkind zu finden.

Von der «unverschuldeten Verhinderung»

Rechtlich ist der Fall klar: Das Staatsekretariat für Wirtschaft in Bern (seco) verweist auf Paragraph 324 a des Obligationenrechts. Demnach haben die Eltern eines kranken Kindes das Recht ihren Sprössling drei Tage zu Hause zu betreuen. Die Krankheit des Kindes gelte als «unverschuldete Verhinderung». Als Verhinderung gilt auch ein Umzug, die eigene Heirat oder etwa ein Todesfall in der Familie. Bei einem Todesfall können bis zu fünf Tage gewährt werden. Nach der Aussage Müllers zeigte sich schnell, dass die grossen Schweizer Arbeitgeber nicht so rückständig sind, wie ihr oberster Vertreter: So gewährt die Grossbank Crédit Suisse Freitage und vermittelt bei längerer Krankheit gar eine Notfall-Nanny. Der Basler Chemie-Gigant Roche unterstützt die besorgten Eltern mit einer externen Beratungsstelle. Auch die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben in ihrem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) die Krankheit von Kindern geregelt und gewähren pro Ereignis bis zu vier Tage. Richtig progressiv und realistisch reagiert der Nahrungsmittelkonzern Nestlé. So schreibt der Konzern: «Krankheiten lassen sich nicht planen», die Mitarbeitenden würden deshalb von einer «hohen Flexibilität» profitieren und könnten nach Absprache mit dem Vorgesetzten von zu Hause aus arbeiten

Unterschiedliche Reglemente

Die Psychiatrischen Universitätskliniken Basel (UPK) sprechen in ihrem Arbeitszeitreglement den Eltern bei «Betreuungsengpässen» ebenfalls drei Tage pro Ereignis zu. Das Reglement zeigt auch detailliert, dass etwa für eine parlamentarische Tätigkeit ein Anrecht auf 15 Freitage besteht. Die UPK spricht in diesen Fällen von «einem bezahlten Urlaub für persönliche Angelegenheiten». Die Grossverteiler Migros und Coop gewähren ebenfalls drei Tage Sonderurlaub, um die Betreuung eines kranken Kindes sicherzustellen.

Falls ein Kind länger krank ist und Betreuung braucht, hilft etwa die Kinderspitex, die betroffene Eltern unterstützen kann. In der Nordwestschweiz werden laut Statistik jährlich etwa 270 Kinder vom Pflegedienst betreut. Tatsächlich haben Schweizer Arbeitgeber ein Herz für Kinder und zeigen sich bei Engpässen gesprächsbereit und flexibler als Roland Müller, der nicht einmal die OR-Frist gewähren will. Eigentlich ist das kein Wunder. Müller sorgte bei der Debatte um die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau vor drei Jahren mit der Aussage für Aufsehen, Frauen würden weniger verdienen, weil die Damen «Probleme mit der inneren Einstellung» hätten, sie also fauler seien als die Männer und deswegen zu Recht im Durchschnitt einen Fünftel weniger verdienen würden. Schon das klang ein bisschen nach Mittelalter. Da bleibt als Trost nur, dass die Firmen fortschrittlicher sind, Mütter und Väter ernster nehmen. So ist sich etwa Novartis bewusst, dass aufgrund der zunehmenden Mobilität der Arbeitskräfte die Grosseltern nicht immer zur Verfügung stehen. Bei längeren Krankheiten bietet die Firma ebenfalls einen Beratungsdienst an.

