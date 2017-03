Krimineller Rumäne am Flughafen gefasst

Schweizer Grenzwächter haben vor wenigen Tagen einen 34-jährigen Rumänen kontrolliert, als dieser innerhalb des Flughafenterminals vom französischen Sektor kommend, in den Schweizer Bereich gelangen wollte.

Dabei stellten die Grenzwächter fest, dass der Mann am selben Tag von den Behörden des Kantons Basel-Landschaft zur Verhaftung ausgeschrieben worden war. Dem Rumänen werden diverse Vermögensdelikte zur Last gelegt. Das Grenzwachtkorps übergab den Mann der zuständigen kantonalen Behörde. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft in Untersuchungshaft genommen.