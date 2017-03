Kritik an Demonstrationsverbot während Baselworld

Wenn sich während der Baselworld internationales Business in Basel trifft, hätte die Kundgebung «Standing with Standing Rock» Wirkung entfalten sollen. Es geht um den Protest gegen den Bau einer Pipeline, den die USA durch geschütztes Gebiet von Indianern treiben wollen. Am Bau sind auch Schweizer Grossbanken beteiligt.

Die Basler Polizei erteilte allerdings keine Bewilligung. Sie sei nicht in der Lage, den Zusatzaufwand zu stemmen, der bei einer derartigen Kundgebung anfalle, hiess es. Die Sicherheitskräfte hätten während der Baselworld andere Prioritäten.

Meinungsäusserungsfreiheit blockiert

Die Nichterteilung der Bewilligung sorgt jetzt für politischen Wind. Grossrat Daniel Spirgi von der linken Partei BastA! reicht eine Interpellation ein, mittels der er von der Basler Regierung erfahren will, warum genau die Bewilligung nicht erteilt wurde und ob das auch für die Art Basel Folgen hätte, die zweite grosse internationale Messe in Basel.

Zudem stellt Spirgi infrage, ob das mit der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit vereinbar wäre. In Basel ist besonders das linke politische Lager auf Demonstrationen und Kundgebungen spezialisiert, insbesondere die SP, aber auch die BastA!, die am linken Rand des Spektrums politisiert.

Nachwehen der Pappteller-Affäre

Demonstrationen während internationalen Grossmessen haben in Basel eine ausgeprägte Geschichte. So kam es während der Art Basel zur so genannten «Pappteller-Affäre», als eine Kunstdemonstration mit Papptellern als Requisiten mit einem Grosseinsatz der Polizei aufgelöst wurde. Die Folgen des Einsatzes waren lange; so wurde insbesondere die Verhältnismässigkeit des Einsatzes diskutiert.

Darüber hinaus will Spirgi auch wissen, wie hoch die Kosten für die Leistungen der Polizei während der Messe sind und wer diese Leistungen trägt. Dennoch würdigt die BastA! die Bedeutung der Baselworld als prestigeträchtig und für Basel wirtschaftlich wichtig.