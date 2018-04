Kult-Verlosung: Eine Swisscom-Telefonkabine könnte bald Ihnen gehören

Das Ende einer Ära: Die Nutzung der öffentlichen Telefone ist seit 2004 um 95 Prozent eingebrochen, fast alle Kabinen sind bereits abgebaut. Seit vergangenem Jahr wurde die Swisscom durch den Bundesrat von der Pflicht befreit diesen Dienst weiter zu betreiben. «Laufend werden nun die letzten verbleibenden Kabinen abgebaut», sagt Sabrina Hubacher, Mediensprecherin der Swisscom.

Bevor es jedoch soweit ist, soll den letzten zehn Telefonkabinen ein zweites Leben geschenkt werden. Denn wie man weiss: Ein neues Medium verdrängt das alte nicht, das alte verändert nur seine Bestimmung. Die Swisscom verlost die übrig gebliebenen zehn Glashäuschen. Es ist zwar nicht das Barfi-Modell, doch Telefonkabine bleibt Telefonkabine. Jeder und jede kann bis am 13. April 2018 eine Idee einreichen, wie er oder sie die Telefonkabine nutzen möchte. Bis am 20. April 2018 wird abgestimmt, welche Idee die Nase vorne hat. Acht Kabinen gehen an die Ideen mit den meisten Stimmen, zwei werden von der Jury vergeben.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel eine «Singkabine» für eine passionierte, jedoch leider untalentierte Sängerin. «Ich wünsche mir eine „Singkabine“, die ich schalldicht mit Schaumstoff auskleiden kann und dort so viel Gesangs-„Lärm“ machen kann, wie ich will, wann ich will, soviel ich will – und so schlecht ich will». Es gibt auch jene, die mit der Telefonkabine etwas Gutes für die Allgemeinheit machen möchten, zum Beispiel eine «Bibliothek-Kabine», in die man alte Bücher zum Mitnehmen stellen kann. An Teilnehmer aus unserer Region mangelt es nicht. Zum Beispiel die Berufsfachschule für Gesundheit in Münchenstein: «An der Schule haben wir keine Klassenzimmer. Ein privates Telefongespräch mit dem Mobiltelefon ist nicht möglich aber mit der aufgestellten alten Kabine wird sie wieder so genutzt, wofür sie gedacht war». Für die verschiedenen Saisons gibt es ebenfalls einige Ideen: Zum Beispiel eine Telefonkabine als «Schlechtwettergrillhaus», ein «Pflanzen-Treibhaus» oder eine Skiunterkunft, die sich eine Schweizerin wünscht: «Ich (ur)alte Frau würde das liebgewonnene Telefonhäuschen unter den alten Lindenbaum, gleich neben dem Eingang unseres Ferienhauses hinstellen wollen. Mit einer raffinierten Einrichtung gäbe es sicher Platz für etwa 6 Paar Skis».

Alle Informationen zur Verlosung unter diesem Link