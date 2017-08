Kunsthalle: Ausstellung Kunstkredit Basel-Stadt

Die Ausstellung des Kunstkredits Basel-Stadt zeigt Werke von fünf im vergangenen Jahr von der Kunstkreditkommission geförderten Künstlerinnen und Künstlern sowie von zwei kollektiv arbeitenden Teams: Louise Guerra, Judith Kakon, Garrett Nelson, Gina Folly, Dorota Gawęda und Eglė Kulbokaitė, Marian Mayland, Johannes Willi.

Ausschlaggebend für die Würdigung und Unterstützung mit einem Werkbeitrag sind die künstlerische Qualität sowie die Relevanz der Förderung in der Entwicklung von Kunstschaffenden.

Die Ausstellung in der Kunsthalle Basel gibt einen Einblick in das aktuelle Kunstschaffen im Kanton Basel-Stadt. Die von Moritz und Stefan Burger kuratierte Ausstellung zeigt das Spektrum der zeitgenössischer Kunst: von installativen und performativen Arbeiten über Malerei bis hin zu Videokunst und Fotografie. Begleitet wird die Ausstellung von einer Publikation mit Texten von Julia Moritz und mit Annoncen der an der Ausstellung beteiligten Künstlerinnen und Künstler.

Jahresrückblick des Kunstkredits Basel-Stadt

Zur Vernissage erscheint der Jahresrückblick 2016/2017 des Kunstkredits Basel-Stadt. Die bebilderte Broschüre belegt die Förderentscheide der Kunstkreditkommission 2016 und zeigt Abbildungen aller Neuankäufe für die Kunstkreditsammlung. Zudem dokumentiert sie die mit Unterstützung des Kunstkredits und in Zusammenarbeit mit dem Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt im Laufe des vergangenen Jahres realisierten Kunstprojekte an öffentlichen Bauten und im Stadtraum. Ein Beitrag von Irene Müller zeichnet eine Diskussion nach, die Katrin Grögel (Leitung Kunstkredit), Isabel Fluri (Kuratorium Kunstkredit) und Andreas Karcher, Leiter der Fachstelle Kunst von Helvetia Versicherungen) über ihre Sammlungen, deren Profile und Ausrichtungen, die Ankaufspolitik, die Sichtbarkeit und Vermittlung führten.