Kunsthalle Basel: Erste Ausstellung des italienischen Filmemachers Yuri Ancarani

Ancarani ist ein Dokumentarfilmer, der in seinen Werken "eine spezifisch künstlerische, sehr poetische Bild- und Erzählstruktur entwickelt hat, die ihn zu einer Ausnahmeerscheinung macht", wie das Kunsthaus Basel schreibt. Ancarani habe bereits an zahlreichen internationalen Filmfestivals teilgenommen und mehrere Auszeichnungen im Bereich Dokumentarfilm gewonnen.

Geplant ist eine Ausstellung, welche erstmals einen umfangreichen Blick auf seine filmische Produktion von 2010 bis heute, inklusive einer Neuproduktion, wirft. Hierfür wird eine spezielle Ausstellungsarchitektur entwickelt, die versucht, seine filmischen Werke im klassischen Ausstellungsraum so zu präsentieren, dass auf die dunkle Projektionskammer des Kinos verzichtet werden kann. Ancaranis Einzelausstellung in der Kunsthalle Basel wird die erste Ausstellung sein, die sein filmisches Werk in der Zusammenstellung von acht Dokumentarfilmen von unterschiedlicher Länge komplexer und vertiefender vorstellen wird.