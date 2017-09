Kunstmuseum Basel: Gerhard Richter und Fokus Papier

Gerhard Richter bei den Altmeistern

Dauerausstellung, Kunstmuseum Basel | Hauptbau, Kurator: Bodo Brinkmann

Eine grosszügige Schenkung ermöglichte dem Kunstmuseum Basel 2014 den Erwerb von vier Gemälden aus Gerhard Richters Serie Verkündigung nach Tizian (1973). Das erste Werk der insgesamt fünfteiligen Serie befindet sich im Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Washington D.C. Der Künstler selbst schenkte dem Kunstmuseum Basel 2015 eine Kopie davon in Form eines Giclée-Drucks, damit die Reihe in ihrer Vollständigkeit gezeigt werden kann.

Nach der Sanierung und Wiedereröffnung des Hauptbaus im April 2016 hingen die vier Gemälde und der Druck eine Zeitlang im zweiten Obergeschoss. Jetzt haben sie einen neuen Platz gefunden: Inmitten der Altmeister-Sammlung, im Dialog mit französischer und italienischer Malerei des 16.–18. Jahrhunderts. Da die Werkserie aus der intensiven Auseinandersetzung Richters mit einem Altmeister entstanden ist, passt sie wunderbar in diesen neuen Kontext.

Anlässlich seiner Teilnahme an der Biennale 1972 hatte Richter in Venedig die von Tintorettos monumentalen Zyklen dominierte Scuola Grande di San Rocco besucht. Stärker noch faszinierte ihn dort jedoch anscheinend Tizians Verkündigung (um 1540) im Treppenhaus. Nach einer Postkarte malte er im Folgejahr zunächst ein Bilderpaar, bestehend aus einer durch Unschärfe verfremdeten freien Kopie (erstes Gemälde der Serie) und einer auf eine leicht bewegte Farbwolke reduzierten Version (fünftes Gemälde der Serie). In einer anschliessend entstandenen Serie von drei weiteren Bildern werden die zwischen diesen Polen liegenden Abstraktionsstufen durchgespielt, in denen sich das Motiv mehr und mehr in Farbe auflöst.

Fokus Papier

Randgänge der Zeichnung, 5. August bis 19. November, Kunstmuseum Basel | Hauptbau, Kuratorin: Anita Haldemann

Fokus Papier ist der Titel einer Serie von Sammlungspräsentationen des Kupferstichkabinetts, die mit Raumdenken – Denkräume im Frühling begonnen hat und nun mit Randgänge der Zeichnung fortgesetzt wird. Diese zweite Ausstellung zeigt Arbeiten aus den letzten 50 Jahren, die sich in Grenzbereichen bewegen und nicht den traditionellen Vorstellungen zeichnerischer Tätigkeit entsprechen.

Zeichnen muss heute nicht mehr bedeuten, dass Linien auf Papier gezogen werden. Im Gegenteil: Künstler, die Werke auf Papier schaffen, greifen inzwischen oft zu ganz anderen Verfahren, die ihre Wurzeln im frühen 20. Jahrhundert haben. So werden Fumage, Collage, Abklatsch, Frottage und Pausen sowie Marmoriertechnik aufgenommen und auf unterschiedlichste Art und Weise verwendet.

Häufig kommt das Prinzip der Serie zur Anwendung oder das Arbeiten in grösseren Werkgruppen, was ein typisches Charakteristikum graphischer Kunst ist. Zugleich können Zeichnungen in ihrer Materialität und dem Format den Anspruch von Malerei stellen. Die Linie kann sich aber auch in den Raum ausdehnen und als Draht, Faden oder in Form von Glasstäben dreidimensionale Zeichnungen bilden. Dem zeichnerischen Denken und Schaffen sind keine Grenzen gesetzt.

Die Ausstellung Fokus Papier – Randgänge der Zeichnung verdeutlicht dies an Werken von Anna Barriball, Sari Dienes, Nadine Fecht, Corsin Fontana, Franziska Furter, Christian Marclay, Kilian Rüthemann, Markus Schwander, Michael Venezia und Andy Warhol.