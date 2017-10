Kuriose Polizeimeldungen aus Lörrach: Blumen auf der Autostrasse und Schlaf im Bankvorraum

Älter Herr verschenkt Blumen und animiert Autofahrer zur Verwendung von Heilkräutern

Eine Begebenheit der besonderen Art trug sich am Mittwochvormittag in der Wiesentalstrasse zu. Dort bewegte sich ein älterer Herr auf derStrasse umher, ging von Auto zu Auto und verteilte Blumen. Dies kam einem Autofahrer merkwürdig vor, weshalb er die Polizei informierte.Eine Streife kam vor Ort und traf die beschriebene Situation tatsächlich an. Der "Blumenmann" wurde kontrolliert und festgestellt,dass er keine bösen Absichten hatte. Vielmehr bezweckte der rüstige 91-Jährige mit seiner Aktion, vorwiegend junge Menschen auf die positiven Wirkungen von Heilkräutern hinzuweisen und insbesondere für die Scharfgabe zu werben. Die Ordnungshüter mussten darüber doch

etwas schmunzeln und überzeugten den Senior, seine Bekehrungen nicht mitten auf der Strasse durchzuführen, da dies ziemlich gefährlich ist.Dies sah der 91-Jährige ein und begab sich umgehend auf den Gehweg. Der Polizeipressestelle ist nicht bekannt, ob an diesem Tag auf dem Polizeirevier der Nachmittagskaffee dem Scharfgabentee weichen musste. Bei der zweiten Polizeimeldung aus Lörrach geht es um einen jüngeren Herr, der eher dem Alkohol als dem Scharfgabentee zusprach.

Alkoholisierter Fahrradfahrer lässt sich nach Blutprobe volllaufen und geht in Bankvorraum "zu Bett"

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags fiel einer Polizeistreife in Brombach ein Fahrradfahrer wegen seiner Fahrweise auf. Die Streife hielt den Radler an und stellte fest, dass er ziemlich alkoholisiert war. Nachdem ein Alkoholtest den Verdacht bestätigte, durfte der 20-Jährige nicht mehr weiterfahren und musste sich einer Blutprobe unterziehen. Nachdem der Mann entlassen war, besorgte er sich Alkohol, liess sich volllaufen und legte sich in einem Bankvorraum zum Schlafen nieder. Ein Frühaufsteher entdeckte den Schlafenden und informierte die Polizei. Die kam vor Ort und brachte den völlig betrunkenen Mann in die Ausnüchterungszelle.