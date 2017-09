Kurioser Diebstahl in Weil am Rhein: Quitten abgeerntet und gestohlen

Die in der Mess- und Automatisierungstechnik tätige Reinacher Unternehmen Endress+Hauser-Gruppe baut das Geschäft in Deutschland aus. Mit IMKO Micromodultechnik aus Ettlingen werde per 1. Oktober 2017 ein Hersteller von Systemen zur Feuchtemessung übernommen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Über finanzielle Einzelheiten wurde Stillschweigen vereinbart.