Kurz vor dem Wolkenbruch: Impressionen von der «Einstimmung» in das Jugenchorfestival

Heute startet das 11. europäische Jugendchor Festival Basel. Den Auftakt macht der Programmpunkt «Einstimmung» mit den Chören der Gymnasien aus der Region. Die Schülerinnen und Schüler singen an verschiedenen Orten in der Stadt. Kurz bevor es begann in Strömen zu regnen haben wir noch ein paar Impressionen gesammelt.