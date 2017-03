Ladendiebe in Bubendorf festgenommen

Die Polizei Basel-Landschaft wurde am Mittwoch, 22. März 2017, kurz nach 14.30 Uhr, informiert, wonach sich drei Personen in einem Verkaufsgeschäft an der Grüngenstrasse in Bubendorf aufhalten würden, welche bereits am Freitag, 17. März 2017, eine grössere Menge Spirituosen im Wert von mehreren hundert Schweizerfranken gestohlen hätten. Die ausgerückten Polizisten der Polizei Basel-Landschaft konnten in der Folge im Ladengeschäft zwei Rumänen im Alter von 24 und 44 Jahren anhalten. Die dritte verdächtige Person konnte vor dem Eintreffen der Polizei flüchten.

Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeuges konnte im Kofferraum weiteres Deliktsgut in der Höhe von 1‘700 Schweizerfranken sichergestellt werden, welches jedoch aus einem anderen Verkaufsgeschäft stammte.