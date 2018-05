Ladestation statt Blaue Zone: Basel lanciert seinen neuen Parkplatzfresser

Norwegen als grosses Vorbild und Lehre: Dort düst bereits jeder Dritte mit einem Elektro-Fahrzeug um die Kurven – in der Hauptstadt Oslo sogar 40 Prozent der Bevölkerung. Die Hauptstadt sei auf den Boom nicht vorbereitet gewesen und muss nun schnellstmöglich Ladestationen verfügbar machen. Basel-Stadt will nicht in die gleiche Falle tappen. Und baut jetzt schon fleissig Ladestationen in Quartieren auf. Zehn Stück sollen den Anwohnern zur Verfügung stehen. Leidtragende sind dabei Bürger mit normalen Benzinern. Dass es dabei unter den Ökomäntelchen wieder um Parkplätze der erdrückenden Überzahl von Basels Spritfahrern geht, ist allzu offensichtlich.

Denn die von der IWB lancierten Stromtankstellen wachsen mit dem dazugehörigen Parkplatz nicht einfach aus dem Boden. Damit sie existieren können, werden Teile der blauen Zonen in den Quartieren aufgehoben, die bisher von Anwohnern mit dazugehöriger Parkkarte benutzt werden konnten. Zur Einführung wurde pro Station bereits ein Abstellplatz umgewandelt, ein zweiter reserviert. Bei Bedarf könne die Anzahl künftig noch erhöht werden, sagen die Verantwortlichen. Von Bedarf kann allerdings noch keine Rede sein: Letztes Jahr waren fünf Prozent der in der Schweiz neu verkauften Autos mit einem puren Elektroantrieb ausgestattet. Damit kommen die E-Autos auf einen Marktanteil von knapp 1,5 Prozent. Der von Wessels & Co. heraufbeschworene «Durchbruch» bleibt aus und damit eine Mär. Auch die hoch gelobten Elektro-Revolutionäre von Tesla können die Marktziele nicht im Ansatz erreichen: Das neu eingeführte Modell wurde im vierten Quartal 2017 weltweit nur 1'550 Mal ausgeliefert. Analysten rechneten mit mindestens 4100 Fahrzeugen

Gelb statt Blau

Basel-Stadt gibt nun also vor, mit seinem Pilotprojekt Vorreiter in der Schweiz sein zu wollen. Als einer der ersten Kantone errichtet er die Ladesäulen ausgerechnet in der bisherigen blauen Quartier-Zone. Nach drei Jahren will die Regierung entscheiden, ob sich der Aufwand lohnt und dieser Versuch weitergeführt wird. Und vor allem, ob der von den sogenannten Experten ständig unmittelbar bevorstehende Elektro-Boom dann tatsächlich auch eintraf. In der Zwischenzeit werden aus blauen, gelbe Parkplätze, die exklusiv von Elektroautos verwendet werden dürfen. Zur Präsentation am Freitagmorgen parkierte die IWB einen kleinen E-Flitzer auf den Parkplatz, der innerhalb einer halben Stunde aufgeladen werden kann. Der Nutzer zahlt dafür rund 10 Franken und kann wieder für 120 Kilometer fahren. Die «Tankstellen» sind mit verschiedenen Zapfhähnen ausgerüstet – 22kWh und 50 kWh. Letzterer ist ein wenig teurer, ladet allerdings das Fahrzeug dann auch schneller auf (Tarife, siehe Bild).

Bezahlt wird nicht im Tankstellenshop, sondern via Prepaidkarte oder App. Die Karte kann bei der IWB bezogen werden. In der App meldet man sich mit der Kreditkarte an und kann so ebenfalls bezahlen.

Insgesamt 25 Stationen

Mit dem Zubau der zehn neuen Ladestationen in den blauen Zonen verschiedener Quartiere gibt es im Kantonsgebiet jetzt 25 öffentlich zugängliche Ladestationen. Die bisher bestehenden 15 sind zwar ebenfalls öffentlich, stehen allerdings auf Privatgrund. Wie teuer eine Elektro-Zapfsäule ist, kann die IWB noch nicht genau sagen. Das Modell selbst kostet zwar «nur» 8'000 Franken, dazu kommen allerdings noch die Kosten der Grabungs- und Markierungsarbeiten, die noch ausstehen.

Im dauerhaften Gebrauch werden die gelben Parkplätze wohl nie sein. Denn nebst dem geringen Anteil der Elektrofahrzeuge kommt noch dazu, dass die Stellen tagsüber jeweils nur für zwei Stunden besetzt werden dürfen. Egal ob mit oder ohne Anwohnerparkkarte. Erst nachts dürfen Elektrofahrzeuge hier unbegrenzt abgestellt werden. Und dann das nächste Problem: Wenn der Platz besetzt ist, ist er besetzt. Wenn ein weiteres Elektrofahrzeug hinfährt und eigentlich eine Ladung nötig hätte, dann ist der Ladevorgang auf öffentlichem Grund nicht möglich. Eine private Zapfsäule wäre also als Absicherung immer noch Pflicht. Dabei sollte mit dem Pilotprojekt diesem Umstand entgegengewirkt werden.

Denn in der Stadt ist eine eigene Garage keine Selbstverständlichkeit. Damit auch alle Fahrzeuge über Nacht auf einem Ladeplatz abgestellt werden können, bräuchte es einige Parkplätze mehr. Was wiederum einen weiteren Abbau an «normalen» blauen Abstellplätzen bedeutet. Ob sich das wirklich rentiert, wird sich nach den drei Jahren Pilotprojekt zeigen. Vielleicht gibt es dann ja auch ein paar Elektrofahrzeuge mehr in Basel.