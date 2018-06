Läckerli Huus und seine berühmte Dosentradition

Sie waren praktisch und dienten als kostengünstiger Werbeträger bis nach dem Zweiten Weltkrieg, als Blech als Verpackungsmaterial an Attraktivität verlor. Nachfolger Robert Klein erkannte den Wert der schönen Dosen und verhalf ihnen zu einem Revival. Seither sammelte die Familie Klein über 2000 Biscuit-Dosen aus aller Welt, die noch bis 2012 in einem Museum im Geschäft an der Gerbergasse zu sehen waren.

Kein Blechdosen-Museum mehr

Ab den 1970er Jahren konnte Robert Klein auch bedeutende Graphiker wie Donald Brun und Celestino Piatti für die Gestaltung der Dosen gewinnen. «Vor allem bei den seit 20 Jahren hergestellten Fasnachts-Dosen gibt es Sammler, die jeden Jahrgang besitzen», sagt Denise Bumbacher, Produktemanagerin Spezialverpackungen beim Besuch von barfi.ch am Läckerli Huus-Hauptsitz in Frenkendorf. Sie ist seit zehn Jahren in der Firma und seit fünf Jahren zuständig für Spezialprojekte. Heute werden die Dosen wechselnd in den Vitrinen im Verkaufsladen in Frenkendorf ausgestellt. Der Rest wird im Archiv gelagert.

Alte Biscuitdosen, u.a. der Rote Pfeil aus dem Läckerli Huus

Sujet-Dosen

Seit den siebziger Jahren werden die Läckerli in immer wieder neuen Dosenentwürfen verkauft, seit 1983 überrascht das Läckerli Huus mit jährlich neuen Sujet-Dosen. Ob der «Circus-Knie-Lastwagen», die «Dante Schuggi»-Tramdose oder die «Drehorgeldose», die kleinen Kunstwerke aus Blech werden von vielen Baslerinnen und Baslern geschätzt und gesammelt.

Die Drehorgeldose aus dem Jahr 2015

Künstler-Dosen

Neueren Datums sind die seit 12 Jahren jährlich erscheinenden limitierten Editionen der Künstler-Dosen. Sie sind eine Hommage an das Schaffen einzelner Künstler. Anlass sind meist grosse Ausstellungen, wie zum Beispiel Monet in der Fondation Beyeler oder Picasso im Kunstmuseum Basel. «Ich wähle ein Bild, von dem ich denke, dass es unserer Kundschaft gefallen könnte und das von den Dimensionen her gut umsetzbar ist», sagt Denise Bumbacher.

Auch Ausstellungen in anderen Städten, wie die Anker-Ausstellung im Kunstmuseum Bern, dienten schon als Vorlage. In diesem Jahr wurden wiederum zwei Dosen von diesem, auch von Christoph Blocher hoch geschätzten Künstler lanciert: «Der Gemeindeschreiber» und «Strickendes Mädchen, Kleinkind in der Wiege hütend» von Albert Anker.

Albert Anker: «Strickendes Mädchen, Kleinkind in der Wiege hütend», 1885, Öl auf Leinwand, Privatbesitz

Denise Bumbacher ist bereits auf Ideensuche für neue Künstler-Dosen für nächstes Jahr. «Es ist gar nicht so einfach, weil die Museen meist die Informationen noch nicht herausgeben wollen, oder noch gar nicht alle Werke, die in den Ausstellungen gezeigt werden, bekannt sind». Damit die Dosen zu Ausstellungsbeginn in den Läden sind, braucht sie 9 Monate Vorlaufzeit.

VW-Bus mit der Möglichkeit selbst Hand anzulegen

Die Ideen für spezielle Dosen, wie zum Beispiel für den VW-Bus, die Drehorgeldose oder das Karussell, entstehen gemeinsam im Team. Von der Idee bis der VW-Bus im Laden stand, dauerte es zum Beispiel fast drei Jahre. Der erste, damals rote VW-Bus, kam 2016 in die Läden. In der Neuauflage kann der neue Hippie-Bus in orange und hellblau selbst mit Stickern dekoriert werden. Die Sammler-Dosen werden jeweils in limitierter Auflage hergestellt.

Do it yourself Hippie-VW-Bus: mit den mitgelieferten Stickern kein Problem

Die Herstellung

Für die Herstellung der Dosen arbeitet das Läckerli Huus mit der Baselbieter Firma Andreas Kopp zusammen. Sie sind die einzigen in der Schweiz, die solche Spezialdosen überhaupt noch anbieten. Hergestellt werden die Blechdosen meist in China. «Weil die Dosen der Aufbewahrung von assortierten Läckerli Huus Spezialitäten dienen, sind nicht alle Formen möglich», sagt Denise Bumbacher.

Biscuitdose aus 1970 nach einem Entwurf von Celestino Piatti. ©Läckerli Huus

Einer besonderen Herausforderung hat sich das Läckerli Huus selbst gestellt: Die Fähre soll nicht nur auf dem Rhein, sondern auch als Läckerli-Dose bewundert werden können. Ein Prototyp aus Plastik für eine Basler Fähre wurde bereits angefertigt. Aber da nicht nur die leeren Dose verkauft werden, sondern die Produkte darin, ist die Dosenform sehr wichtig. «Eine Fähre hat leider nur ganz wenig Stauraum», beschreibt es Bumbacher. Dazu kommt, dass das Läckerli Huus Filialen in der ganzen Schweiz betreibe und deshalb der Fokus nicht nur auf Basler Sujets liegen dürfe. Baslerinnen und Basler dürfen sich Ende August auf ein weiteres Highlight freuen. Die nächste Sammlerdose wird fahrbar sein und viele tolle Details aufweisen.