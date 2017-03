"Läufelfingerli"-Bahnlinie zwischen Olten und Sissach vor dem Aus

Die Polizei Basel-Landschaft konnte am Mittwoch, 22. März 2017, kurz nach 11.30 Uhr, im Gebiet Hardwald in Muttenz BL drei mutmassliche Einbrecher festnehmen. Bereits am Mittwoch, 15. März 2017, kurz nach 20.00 Uhr, konnte eine Polizeipatrouille in Muttenz BL, im Gebiet Lachmatt, einen mutmasslichen Einbrecher anhalten.