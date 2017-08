Lancierung der LDP: Petition gegen längere Rotphasen an Ampeln auf den Verkehrsachsen nach Basel

Die Petition der LPD Riehen/Bettingen ‚‚Grüne Welle von Riehen nach Basel – anstatt dauerrote Schikane!‘‘ fordert den Riehener Gemeinderat auf, sich gegen längere Rotphasen an Ampelanlagen auf den Verkehrsachsen von Riehen nach Basel vehement einzusetzen.

Ebenfalls im Grossen Rat hat die LDP Präsidentin Patricia von Falkenstein bereits eine entsprechende Interpellation eingereicht. Konkret fordert die LDP, dass die zuständige Behörde der Gemeinde Riehen, die Kommunikation mit dem Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) jetzt verbessert und die Interessen Riehens, einen möglichst ungehinderten Verkehrsfluss von Riehen nach Basel, aktiv einbringt und verteidigt. Folglich könnte es sein, dass Riehen verkehrstechnisch weitere Beeinträchtigungen hinnehmen muss. Entsprechende Petitionsbögen werden in Riehen an die Haushalte verteilt und liegen am Dorffest am Stand der LDP auf.

Gewerbetreibende, Anwohner und Umwelt sind Leidtragende