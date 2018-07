Landschaftspark „Parc des Carrières“: eine „Lange Erle“ für Basel-West

Damit wird für Basel-West das Pendant dessen geschaffen, was zum Beispiel die Langen Erlen für das Kleinbasel ist. Der Regierungsrat schlägt eine Anschubfinanzierung für die erste Realisierungsetappe des Parks bis 2025 in Höhe von 1,1 Millionen Franken vor. Das Projekt Parc des Carrières wurde federführend von der IBA Basel 2020 erarbeitet.

Das Kiesabbaugebiet zwischen Basel, Allschwil, Saint-Louis und Hégenheim soll grossflächig rekultiviert werden. Aufgrund der in den kommenden Jahren sukzessiv auslaufenden Kiesabbaukonzessionen kann ein attraktiver und ökologisch wertvoller Landschafts- und Naherholungsraum für die Bevölkerung der Region entwickelt werden. Durch Wiederauffüllung der Kiesgruben und mit einer damit verbunden Modellierung der Geländeoberfläche soll eine erlebnis- und artenreiche Landschaft entstehen mit naturnah und extensiv bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen, Magerwiesen, standorttypischen Pflanzen, raumstrukturierenden Gehölzgruppen und Trockenbiotopen. Damit wird auch für die heimische Fauna ein neuer, wichtiger Lebensraum geschaffen. Neue Wege sollen die bestehenden Lücken im Wegenetz schliessen und die umliegenden Gemeinden besser untereinander sowie mit dem Landschaftsraum verbinden. Damit wird für Basel-West das Pendant dessen geschaffen, was die Langen Erlen für das Kleinbasel oder was der Bruderholz-Rücken oder die Brüglinger Ebene für Basel-Ost darstellen: ein attraktiver, leicht zugänglicher Landschaftsraum vor den Toren der Stadt, dem "Parc des Carrières".

Das Projekt ist ein wesentlicher Baustein der Internationalen Bauausstellung (IBA) Basel 2020, welche im Jahr 2020 mit einer Expo in der Region ihren Abschluss finden wird. Unter Federführung der IBA Basel und der Courvoisier Stadtentwicklung GmbH hat sich das Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt mit der Ville de Saint-Louis, der Ville de Hégenheim, dem Gemeindezweckverband Saint-Louis Agglomération, der Gemeinde Allschwil, dem Bürgerspital Basel und der KIBAG zur Interessengemeinschaft (IG) „Parc des Carrières“ zusammengeschlossen, aus welcher am 3. Dezember 2018 der Verein „Parc des Carrières“ als Projektträger hervorgehen wird.

Mit einer Anschubfinanzierung der ersten Realisierungsetappe des Parks in Höhe von 1,1 Millionen Franken wird eine etappenweise Entwicklung des Parks bis 2025 ermöglicht. Die weitere Finanzierung ergibt sich zu grossen Teilen aus Mitteln privater Sponsoren und Stiftungen sowie aus Einnahmen aus der Mehrauffüllung der ehemaligen Kiesgruben. Das Projekt Parc des Carrières ist als IBA Projekt nominiert und wird ab 2020 mit einem IBA Label zum internationalen Renommée der grenzüberschreitenden IBA-Projekte beitragen.

Die Internationale Bauausstellung IBA Basel 2020 findet im Zeitraum von 2010 bis 2020 in der trinationalen Agglomeration Basel statt. Sie ist die erste Internationale Bauaustellung, die grenzüberschreitend angelegt ist. Getreu ihrem Motto "Au-delà des frontières, ensemble - Gemeinsam über Grenzen wachsen" will sie die gemeinsame Verantwortung für die Agglomeration in Projekten, Gebäuden, Infrastrukturen und Landschaftsräumen konkretisieren und Anstösse für eine grenzüberschreitende Kooperationskultur liefern.