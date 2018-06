Lars Knuchel wird IWB per Ende 2018 verlassen

Lars Knuchel stiess im Mai 2012 als Leiter Unternehmenskommunikation zu IWB und trug seither wesentlich zum erfolgreichen Auftritt des Basler Energieversorgungsunternehmens bei. Unter seiner Verantwortung wurde die neue Marke IWB entwickelt und verankert, das Sponsoring neu konzipiert sowie ein unternehmensweites Nachhaltigkeitsmanagement eingeführt. Im Rahmen der Public Affairs vertrat Lars Knuchel auf regionaler und nationaler Ebene engagiert die Anliegen von IWB. Er wusste die Kommunikation stets ganzheitlich und im Interesse des Unternehmens zu gestalten, auch in ausserordentlichen Lagen. Zudem führte er die Bereiche Unternehmenskommunikation und Marketing in einer Neuorganisation zusammen.

Nach über sechs Jahren bei IWB will Lars Knuchel nun den Weg in die berufliche Selbständigkeit gehen. Aus diesem Grund hat er den Beschluss gefasst, IWB per 31.12.2018 zu verlassen.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung können diesen Entscheid nachvollziehen, auch wenn sie ihn bedauern. Sie danken Lars Knuchel für sein Engagement und den erfolgreichen Einsatz zugunsten von IWB. Für seine private und berufliche Zukunft wünschen sie ihm alles Gute und viel Erfolg.