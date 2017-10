Lasst die Hunde tanzen: Das ist Basels schrägster Tiersport

Die USA haben den Menschen bereits heitere Sportarten beschert. Man erinnert sich an Aerobics mit den berühmten bunten Leggings. Oder an Wrestling. Und die Trendsport-Welle machte auch nicht vor Tieren Halt: Ebenfalls in den 1990er-Jahren wurde «Dog Dancing» erfunden. Genau: Das sind Tanzkurse für Hunde.

Dog Dancing an der europäischen Hundeschau © Keystone

In Basel heisst der Verein der tanzenden Hunde «Basel Dog Dancers». «Es ist ein anspruchsvoller Hundesport», erklärt die Hundeliebhaberin und Präsidentin des Vereins, Birgit Röschard. Sie hat zahlreiche Aus- und Weiterbildungen im Bereich Dogdance absolviert, ist zertifizierte Klickertrainerin und bietet Trainings für interessierte Hundebesitzer an.

Zusammenarbeit statt Dominanz

Es geht nämlich nicht um lustige Kapriolen schlagende Lieblinge, sondern um viel mehr: Die Herausforderung liegt in der Zusammenarbeit mit dem Hund und eben nicht mit der Dominanz über den Vierbeiner, wie bei anderen Tiersportarten. Tricks, Wendungen und Laufübungen werden passend zur Musik zu einer tänzerischen Darbietung gemacht, bei der die Harmonie zwischen Hund und Mensch ihren Ausdruck findet. «Es geht um Konditionierung und positive Verstärkung», erklärt Birgit Röschard.

Das mit der Konditionierung geht so: Trainiert wird mit einem sogenannten Klicker. Das ist ein einfaches Gerät, das beim Drücken ein «Klick»-Geräusch macht. Dem Klick folgt immer sofort ein Leckerchen. «Das Wichtigste ist, dass der Hund lernt, selbständig zu denken, und sich auf diese Weise die Lösung selbstständig zu erarbeiten», erklärt Birgit Röschard. Der Hund erkennt am Klicken, dass er etwas Gutes getan hat, und wiederholt dies.

So sehen die «Clicker» aus (Bild: https://www.tricks-mit-clicks.ch)

Verunsicherungen vermeiden

Das funktioniert im Tanztraining ganz gut. Soll der Hund nach links schauen, wird bei der geringsten Bewegung des Kopfes in die gewünschte Richtung geklickt. Nach mehreren Klicks wird der Hund ausprobieren, was den Klick ausgelöst hat. Bewegungen in andere Richtungen werden ignoriert, somit versteht der Hund sehr schnell, welche Kopfbewegung belohnt wird. Die Steigerung der Schwierigkeit muss in so kleinen Schritten erfolgen, dass der Hund möglichst gar keinen Fehler machen kann. «Der Hund muss das Gefühl haben, dass für ihn alles leicht durchführbar ist. Dabei sind Frustration und Verunsicherung unbedingt zu vermeiden, damit er alles machen kann», sagt Trainerin Birgit Röschard. Trainiert wird übrigens in der Mehrzweckhalle des Altersheims Kannenfeld.

Musik in Endlos-Schlaufe

Und zwar lange. Bis die erste richtige Choreographie aber steht, vergeht mindestens ein Jahr. Ein Tanz ist es, weil die Tricks zu Musik geübt und vorgeführt werden. Der Hund sollte die Tricks möglichst auf das Hörzeichen hin ausführen können, damit der Mensch sich unabhängig von Handzeichen bewegen kann. Dies ist für die Hundehalter selbst ebenfalls eine Herausforderung. «Der Mensch soll ohne grosse Anstrengung im Rhythmus zur Musik laufen können», erklärt Birgit Röscher. Einfacher gesagt als getan. Beim Üben der Tricks hat der Hund die hundertprozentige Aufmerksamkeit des Menschen, doch sobald Tanz und Musik dazu kommt, verlagert sich die Aufmerksamkeit. «Man muss jeden Schritt und jeden Ton des Liedes in- und auswendig können», erklärt Birgit Röschard. Und übrigens: Besser, man wählt ein Lied, das man in Endlosschleife hören kann. Denn bis die Choreo funktioniert, wird unzählige Male geübt.

Zurzeit zählt der Basel Dog Dancers knapp zehn Mitglieder, die mit ihren Hunden stundenlang arbeiten. Freude, mit dem Hund zu arbeiten, ist Voraussetzung: «Irgendwann kommt dann der Punkt, wo man die Tricks in einer Choreographie zeigen möchte», sagt Birgit Röschard. Der Verein organisiert öffentliche Auftritte für die Mitglieder. Mit diesen Auftritten an Festen, in Altersheimen oder bei Firmen können die Mitglieder die Selbstkosten decken. In den vergangenen Jahren gab es einen regelrechten Boom: «Europaweit könnte man locker wöchentlich an einem Turnier teilnehmen», erklärt die Präsidentin des Dog Dancing-Vereins Basel. Neben lokalen Turnieren finden auch Europa- und Weltmeisterschaften statt. An den Turnieren gewinnt man zwar kein Geld, dafür Ruhm und Ehre. Und strahlenden Hundeaugen.

