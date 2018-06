Am Mittwoch und am Freitag freuten sich Basler Schüler über einen etwas anderen Schultag: Die Non-Profit-Organisation Fitness for Kids schaute mitsamt prominentem Botschafter an den Primarschulen Gellert und Erlenmatt zum sogenannten “Check-Up” vorbei und sorgte für 90 Minuten Bewegung, Spass und vor Allem für viel Gesundheitsbewusstsein. Das Programm kämpft für eine frühe Vermittlung eines gesunden Lebensstils.