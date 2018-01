Laufen BL: Selbstunfall unter Alkoholeinfluss - Eine Person leicht verletzt

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 69-jährige Personenwagenlenker in Laufen BL auf der Röschenzstrasse in Richtung Röschenz. Kurz nach der Verzweigung Röschenzstrasse/Bromberg fuhr der Fahrzeuglenker leicht rechts ab der Fahrbahn und kollidierte dabei mit einem grossen Stein. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Trottoir zum Stillstand.

Der Lenker wurde beim Unfall leicht verletzt und musste in ein Spital gebracht werden. Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0.8 mg/l. Er musste seinen Führerausweis an Ort und Stelle abgeben und wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt.