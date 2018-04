Laufen: Neue Klasse für bilinguale Maturität

Diese zweite Klasse verstärkt ein einzigartiges Bildungsangebot für die Schülerinnen und Schüler der beiden Kantone und wird per Schuljahresbeginn im August 2018 gestartet.

Der am Gymnasium Laufen und am Lycée in Porrentruy gemeinsam geführte Bildungsgang stösst bei den Schülerinnen und Schülern des letzten progymnasialen Schuljahres und den anschliessenden Klassen des Gymnasiums auf zunehmendes Interesse. Auf den Schuljahresbeginn im August 2018 haben sich im Jura 29 Schülerinnen und Schüler angemeldet, von denen 20 aufgenommen werden konnten. Auf Deutschschweizer Seite haben sich 20 Schülerinnen und Schüler gemeldet, welche alle die entsprechenden Zulassungsbedingungen erfüllen und somit aufgenommen werden können.

Aufgrund dieser zahlreichen Anmeldungen und im Einklang mit dem jurassischen Legislaturprogramm haben die Spitzen der jeweiligen Bildungsdepartemente, Frau Regierungsrätin Monica Gschwind und Herr Regierungsrat Martial Courtet, eine Erweiterung des Angebots auf zwei neue Klassen per Schuljahresbeginn im August 2018 beschlossen.

Diese Entwicklung ist sowohl für den bilingualen Maturitätsehrgang als auch für die Schülerinnen und Schüler der beiden Kantone sehr erfreulich. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage bietet diese zweite Klasse nun mehr Jugendlichen als bisher Zugang zu einem schweizweit einmaligen und bisher sehr erfolgreichen zweisprachigen Maturitätslehrgang.

Die Klassen des bilingualen Bildungsgangs Französisch/Deutsch besuchen ihren Unterricht wie bisher an zwei Schulorten: die ersten beiden Jahre in Laufen, die beiden letzten Jahre in Porrentruy. Während in Laufen das Deutsch als Unterrichtssprache überwiegt, dominiert das Französisch während der beiden letzten Gymnasialjahre am Lycée in Porrentruy.