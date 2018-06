Lea Bachmann und Pascale Stöcklin am internationalen Leichtathletikmeeting «AtletiCAGenève»

Die Athletinnen übersprangen im Gleichschritt eine Höhe von 4 Metern und klassierten sich somit ex aequo auf dem 3. Schlussrang. Ihre Konkurrentinnen aus Belgien und Tunesien übersprangen die 4 Meter im Vergleich zu den beiden im ersten Versuch und belegten zu zweit den ersten Platz.

Pascale Stöcklin bestreitet ihren nächsten Wettkampf am kommenden Freitag am «Citius» Meeting in Bern. Dieser Event findet zum ersten Mal statt, mit dem Ziel die Leichtathletik in der Schweiz einem breiten Publikum näherzubringen und attraktiv zu gestalten.

Für Lea Bachmann war es der erste Wettkampf in dieser Saison aus langem Anlauf. «Vollends zufrieden bin ich nicht aber es ist ein Anfang. Wichtig für mich ist, in den kommenden Wochen möglichst viele Sprünge aus langem Anlauf zu machen, um konstanter in meinem Ablauf zu werden.», so Bachmann. Für die Studentin stehen in den kommenden zwei Wochen die Semesterprüfungen an, weshalb sie noch offen lässt ob sie am Citius Meeting in Bern starten wird oder nicht.