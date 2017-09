Lebende Insekten und Eisbahn: Die neuen Highlights an der Herbstwarenmesse

Die Rundhofhalle der Messe Basel präsentiert den Besucherinnen und Besuchern vom 28. Oktober bis am 5. November auch dieses Jahr viele Attraktionen. Neben dem Angebot von über 120 Ausstellern bietet die Messe mit dem ersten Urban Art Festival Basel, der Ausstellung «Im Reich der Insekten» und dem Familien-Bereich im Rundhof mit Eisbahn, Hüpfburg und Gastronomie verschiedenste Erlebnisse. Parallel findet die Basler Weinmesse statt. Am zweiten Wochenende folgen die Basler Feinmesse sowie die Sweet&Cake Messe.

Internationale Street Art-Künstler zu Gast

Urbane Kunst ist mehr als Graffiti an Hauswänden oder Zügen. In den letzten Jahren hat sich der Bereich Street Art und Graffiti zu einer anerkannten Kunstform entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Verein Urbane Kunst bringt die Herbstwarenmesse den Besuchern diese aufstrebende Kunstform im Rahmen des ersten «Urban Art Festival Basel» näher. 14 nationale und internationale Grössen der Szene, darunter die Pioniere der Street Art The London Police, Flying Fortress oder Cranio aus Brasilien – einer der bedeutendsten Künstler aus Südamerika – werden während den neun Messetagen ihre Kunstwerke live erstellen.

Die Besucher können nicht nur hautnah miterleben, wie ein Kunstwerk entsteht, sondern dürfen auch selbst kreativ werden. Unter Anleitung der Künstler kann jeder sein eigenes Graffiti erstellen. Anmeldung für die Workshops vor Ort oder auf www.herbstwarenmesse.ch. Die fertigen Werke der Künstler werden im Galeriebereich ausgestellt und können vor Ort gekauft werden.

Einzigartige Rieseninsekten

Ob farbige Gottesanbeterinnen oder das längste Insekt der Welt – die Riesenstabschrecke aus Malaysia. In Führungen der Ausstellung «Im Reich der Insekten» wird viel Wissenswertes über die Tiere vermittelt. Mit etwas Glück darf man sogar eines davon auf der Hand halten. Die Ausstellung ist für Kinder, Schulklassen, wie auch für Erwachsene geeignet.

Eislaufen in der Rundhofhalle

Neben der ökologischen Schlittschuhbahn warten eine Bahn zum Eisstockschiessen, eine Hüpfburg sowie Eishockey-trainings auf die Kinder. Jeweils samstags findet auf der Eisfläche eine Kinderdisco von 14 bis 17 Uhr statt. Für die Erwachsenen wird derweil im Restaurationsbereich fürs leibliche Wohl gesorgt.