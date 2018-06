Lebensretter am Handgelenk

Stürze in der eigenen Wohnung gehören bei älteren Menschenzu den häufigsten Unfällen. Es kommt dabei immer wieder vor, dass alleinstehende Betagte nach einem Sturz nicht mehr aufstehen können und stundenlang am Boden liegen. In solchen Fällen leistet das Notrufgerät der MNZ wertvolle Dienste.

Hilfe kommt auf Knopfdruck

Der Alarmknopf wird wie eine Uhr am Handgelenk. Im Notfall drückt man auf den roten Knopf am Armband. Damit wird bei der MNZ Alarm ausgelöst und eine Sprechverbindung über die in der Wohnung installierte Basisstation, eine Art Gegensprechanlage, aufgebaut.

Die Pflegefachleute informieren dann eine Vertrauensperson, Verwandte oder Nachbarn, oder rufen im äussersten Fall die Sanität. Die MNZ bietet neben den Notrufgeräten für daheim auch ein mobiles Modell mit einem GPS-Empfänger an.

Entlastung für die Angehörigen

Die Notrufgeräte der MNZ ermöglichen älteren Menschen, so lange wie möglich zuhause zu wohnen. Zudem sind die Geräte gerade in der Ferienzeit für die Angehörigen eine Entlastung, wenn sie selber in den Ferien weilen. Sie können sicher sein, dass ihren betagten Verwandten im Notfall sofort geholfen wird. Bestellen kann man die Geräte unter http://www.mnzbasel.ch.