Leder-Acessoires ziehen in die Basler Innerstadt

Das neue Geschäft von format brigitte hürzeler liegt mitten in Basels Shoppingmeile, nur einen Katzensprung vom Marktplatz entfernt. Im Laden erwartet die Kundinnen und Kunden ein cooles Ambiente und vor allem mehr Platz. Label-Chefin Brigitte Hürzeler wird die Kundschaft auch immer wieder selber im Laden bedienen.

Umbau mit lokalen Unternehmen und Basler Künstler

Die Pläne für die Ladengestaltung stammen von befreundeten Architekten. Für den gesamten Umbau berücksichtigte Brigitte Hürzeler lokale Unternehmen, die das Projekt schnell, effizient und reibungslos realisierten. Ein Highlight des Laden-Interieurs ist ein künstlerisch bearbeiteter, Büroschrank. Der bekannte Basler Illustrator und Street-Art-Künstler Daniel Zeltner hat dieses zuvor nicht besonders repräsentative Stück übermalt und daraus einen echten Hingucker geschaffen.

Immer eine Sünde wert

Bei format brigitte hürzeler gibt es handgefertigte Lederaccessoire-Kollektion aus verarbeitetem Qualitätsleder zu bestaunen: Das Angebot reicht von Wendegürteln, Schminketuis, Taschen und Shoppern bis zu Rucksäcken. Brigitte Hürzeler entwickelt ihre Kollektion beharrlich weiter. Ergänzend zu ihren Produkten führt Brigitte Hürzeler im neuen Geschäft auch die Schalkollektionen von souze.ch.

Leder-Accessoires aus der eigenen Manufaktur

Das Label format brigitte hürzeler steht seit 1995 für Feindesign aus Leder. 2010 eröffnete Brigitte Hürzeler mit dem «37» am Nadelberg ihren ersten Laden in Basel. Das Label machte sich seither in der Stadt einen Namen für erstklassige Leder-Accessoires. Alle Produkte entstehen in kleiner Stückzahl oder werden nach den Farbwünschen der Kundinnen und Kunden im eigenen Atelier in Schönenwerd für angefertigt. Brigitte Hürzeler ist auch Gründerin und Co-Organisatorin der Schweizer Designmesse in&out.

