Lehrabschlussfeiern 2018 mit rund 5000 Personen

Insgesamt sind in den Berufsgruppen Detailhandel, Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen 1586 Lernende zu den Prüfungen angetreten. Zu den beiden Lehrabschlussfeiern, an denen auch die besten Absolventinnen und Absolventen geehrt werden, nehmen insgesamt über 5000 Personen teil.

Lehrabschlussfeier Detailhandel,

(Montag, 25.06.2018, 18.00 Uhr, in der neuen Eventhalle der Messe Basel)

An der Detailhandels-Feier mit rund 800 Personen (200 Absolventinnen und Absolventen mit Berufsbildnern, Lehrern und Angehörigen) wird auch Erziehungsdirektor Conradin Cramer eine kurze Rede halten. Die Feier dauert bis ca. 19.15 Uhr.

Lehrabschlussfeier Gewerbe, Industrie, Dienstleistungen,

(Donnerstag, 28.6.2018, 17.00 Uhr, in der Eissporthalle St. Jakob-Arena)

An der Feier für die Berufe aus Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen am werden circa 4500 Personen anwesend sein (rund 1400 Absolventinnen und Absolventen aus 120 verschiedenen Berufen mit Berufsbildnern, Lehrern und Angehörigen). Zum Programm gehört auch eine Ansprache von Regierungsrätin Eva Herzog. Der Anlass dauert bis ca. 18.30 Uhr.

Zudem finden heute zwei weitere Veranstaltungen der Gruppe23 zur Förderung des Unternehmertums statt:

Montag, 25. Juni 2018 | 18.45 Uhr | Gewerbeverband Basel-Stadt

Verleihung des 1. Prix BÂLEnce 2018 an Tanja Oehl

Die Mitglieder der Gruppe23 haben entschieden: Der erste «Prix BÂLEnce» geht an die junge Basler Couturière Tanja Oehl. Sie hat sich vor gut vier Jahren im Alter von 18 Jahren unmittelbar nach ihrer Lehre als Schneiderin selbständig gemacht und aus eigener Kraft den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Mit Erfolg. Im Juni 2018 bezog Tanja Oehl mit ihrer «Couture stilvoll» neue Ladenräumlichkeiten an der Elisabethenstrasse 15 in Basel. Mit dem «Prix BÂLEnce» zeichnet die Gruppe23 Persönlichkeiten aus, die als Unternehmerinnen und Unternehmer besondere Leistungen vollbringen.

Montag, 25. Juni 2018 | 20.00 Uhr | Gewerbeverband Basel-Stadt

„Perspektiven für Basel“ - Lukas Ott: Eine Stadt entwickeln

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Perspektiven für Basel" informiert der neue Basler Stadtentwickler Lukas Ott Mitglieder und Gäste der Gruppe23 über die Ziele der Basler Stadtentwicklung und vorhandene Handlungsspielräume mit einem besonderen Fokus darauf, welchen Stellenwert das Gewerbe künftig in der Stadt Basel haben soll.