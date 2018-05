Leichathletik: Zwei neue EM-Limiten und ein U20-Schweizer Rekord

Nach Alex Wilson und Christopher Ullmann haben neu die Hürdenläufer Selina von Jackowski und Jason Joseph die Limite für die Europameisterschaften in Berlin erreicht.

Selina von Jackowski

Nachdem Selina von Jackowski anlässlich der "Mid-American Conference"-Championships in Buffalo (USA) im Vorlauf mit 13.54 bereits eine sehr gute Zeit lief, konnte sie sich im sehr gut besetzten Feld des Finallaufs nochmals deutlich steigern.

Im heutigen Finallauf lief sie bei 1.9m Rückenwind die 100m Hürden in 13.16 Sekunden. Dies sicherte ihr den zweiten Rang der Meisterschaft. Mit dieser Leistung brach sie sowohl ihren eigenen Kantonalrekord, sowie den Schulrekord der University of Buffalo und unterbot die Limite für die EM in Berlin.

Selina von Jackowski startet in zwei Wochen an den NCAA East Preliminary Round in Tampa FL, also den Ausscheidungen für die US-amerikanischen Hochschulmeisterschaften. Wir dürfen gespannt sein.

Jason Joseph

Mit Spannung wurde der Saisoneinstieg von Jason Joseph am Sprint- und Hürdenmeeting auf der Basler Schützenmatte erwartet. Bei nahezu idealen Bedingungen gelang ihm dieser wie gewünscht. Er benötigte 13.78 Sekunden für die 110 m Hürden und unterbot erstmalig die Limite für die Europameisterschaften in Berlin. Diese Zeit bedeutet ebenfalls Kantonal- und Vereinsrekord und ist nur noch 6 Hundertstel vom U23 CH Rekord entfernt.

Ihre eigene Juniorinnen-Bestmarke verbessert Sibylle Häring.

Sibylle Häring

Beim Läufermeeting der „krummen Distanzen“ in Pliezhausen (GER) hat Sybille Häring (LC Fortuna Oberbaselbiet) mit einem Schweizer U20-Rekord über 2000 m Steeple auf sich aufmerksam gemacht. Beste Schweizerin war Chiara Scherrer (TG Hütten).

Beim Schweizer Rekord der Juniorinnen über 2000 m Steeple handelt es sich um eine Bestmarke, die Sybille Häring mit 6:46,16 Minuten seit 2017 selbst gehalten hatte. Die Baselbieterin unterbot diese in Pliezhausen nun um gut drei Sekunden auf 6:42,92. Damit belegte sie im Rennen Platz 8.