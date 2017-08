Leihvelos: Basel wappnet sich gegen die «gelbe Pest»

Sie kamen aus dem Nichts

Die überfallartige Ausbreitung des Mietrad-Anbieters oBike war schon erstaunlich. Praktisch über Nacht erschienen in Zürich hunderte der grau-gelben Velos, die keiner bestellte. Kaum tauchte der harmlos scheinende Name zum ersten Mal auf, wurden seine grau-gelben Räder bereits zur echten Plage, einer neuen Art von Gelbsucht. Bisher liess man den ungebetenen Anbieter aus Fernost in Zürich noch ungläubig gewähren, doch jetzt gerät die Firma mit Sitz in Singapur, die erst seit diesen Januar überhaupt existiert, zunehmend unter massive Kritik.

Die neueste Lieferung, gesehen in Wittenbach/SG. Bild: Instagram/marco_etter

Die Idee tönt eigentlich gut: Per App lässt sich der nächste Drahtesel finden und nach dem Gebrauch lässt man ihn einfach stehen, ohne feste Miet-Stationen. Das wird schnell zum Problem, nicht nur an der Limmatt: In London verstellen die Räder bereits U-Bahneingänge und wer garantiert, dass die Velos auch fahrtüchtig sind, weiss niemand. Denn sowohl in London wie in Zürich kamen die Räder aus dem Nichts, ohne Einbezug der Behörden und vor allem die entsprechenden Bewilligungen.

Kaum drei Monate alt und schon Müll, ein oBike im Baum. Bild: Instagram/librahim

Auf Instagram ist #oBike bereits ein Witz

Wenige Tage, nachdem der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger gegenüber SRF noch für eine gesunde Konkurrenz argumentiert hatte, sammelte Uster die Räder auf den Strassen bereits wieder ein. Als «gelbe Plage» oder «gelbe Pest» werden sie bezeichnet, weil sie völlig unkontrolliert geparkt und dort ihrem Schicksal überlassen werden. Auf Instagram häufen sich bereits die Bilder mit den Rädern auf Bäumen, in Flüssen oder Mülltonnen. Und die Aufnahmen sind nicht etwa inszeniert.

Einmal London... Bild: Instagram/cagritozluoglu

Andere Schweizer Städte schieben der unkontrollierten Ausbreitung nun einen Riegel vor: Bern und Luzern haben in letzter Sekunde die Invasion aus Asien verhindert.

Allerdings haben diese Städte, wie Zürich auch, bereits ein streng auf Sicherheit kontrolliertes Angebot von Mietfahrrädern, während Basel diese Entwicklung weitgehend verschlafen hat. Im «Masterplan Velo» der Stadt, der erst im Juni (also kurz vor der Lancierung von oBike in Europa) präsentiert wurde, ist von einem Fahrradverleih nicht die Rede. Dass Basel oBike ausbremst, ist trotzdem richtig. Die Zweiradflut vom anderen Teil der Welt ist kein Glück, sondern eine Seuche und schon gar kein Geschenk. Ganz im Gegenteil. Die Dinger wollen bezahlt werden, doch nicht nur mit harter Währung, sondern der zuvor verlangten aufs eigene Handy geladenen App: eine Datenkrake von Staubsaugerqualität.

...und einmal in Melbourne. Bild: Instagram/mkultraentertainment

In Basel unbekannt und unerwünscht

Erstens, um einen «Uber-Effekt» zu verhindern: oBike kümmert sich wenig um Regeln, die andere Anbieter befolgen müssen, sondern stellt die Räder oft einfach ungefragt, wie in Uster oder London und neuerdings auch in München, auf die Strasse. Roland Chrétien, Geschäftsführer Pro Velo beider Basel vermutet, es sei für die Firma möglicherweise kostengünstig, ihr Angebot rasch zu verbreiten und einfach abzuwarten. Für ihn ist klar, dass ein Miet-Anbieter verantwortlich dafür ist, dass die Räder in verkehrstüchtigem Zustand sind und nicht als Müll im Strassengraben landen. Eine Verpflichtung, der oBike kaum oder gar nicht nachkommt. Von den Rädern heisst es, sie seien von fragwürdiger Qualität, besonders die minderwertigen Bremsen werden bemängelt.

Während Zürich an seiner liberalen Politik noch festhält, schiebt die Velostadt Basel zur Recht den Riegel: «Letztlich handelt es sich um einen kommerziellen Betrieb, der auf der Allmend agiert und somit eine Bewilligung benötigt,» wie Marc Keller, Pressesprecher des Bau- und Verkehrsdepartements sagt.

Zweitens geht es darum, Müll und marode Räder auf den Strassen zu verhindern. Keller hegt Zweifel daran, wie die Stadt einen solchen Wildwuchs bewältigen soll: «Basel ist kleinräumig, wie das nach einem Samstagabend aussehen soll, ist fraglich.»

Deswegen möchte Basel lieber abwarten und schauen, wie die anderen Städte das Problem lösen, und erst dann eine ordentliche Ausschreibung folgen lassen.

Handlungsbedarf ist dennoch da

Chrétien ist dennoch nicht zufrieden. Schon länger ist in Basel die Rede, ein Mietangebot entstehen zu lassen, passiert ist allerdings noch nichts. Obwohl der Bedarf da wäre: «Wir wünschen eine Flotte für Touristen und Gelegenheitsnutzer, und haben diesbezüglich viele Anfragen, besonders von Schulklassen. Warum man das hier nicht umsetzt, ist mir nicht klar,» meint Chrétien. Mit «Schweiz rollt» habe man in andern Städten doch bereits gute Erfahrungen gemacht. In Basel ist die SBB einziger Anbieter eines Verleihdienstes, dieser ist aber teuer und an bloss zwei Stationen gebunden. Dass Basel zu klein sei, lässt Chrétien deswegen nicht gelten: Selbst La Chaux-de-Fonds ist bei «Schweiz rollt» dabei.

Schnellschüsse zahlen sich nicht aus

Dass sich die Strategie für oBike lohnt, könnte einen anderen Grund haben: Der Verleih von Fahrrädern ist möglicherweise nur das Nebengeschäft und oBike in Wirklichkeit am Handel mit den Nutzerdaten interessiert. Die App ist so programmiert, dass sie auch dann Ortungsdaten sammelt, wenn sie nicht aktiv ist und diese an die Firma in Singapur schickt. Einmal dort, sind sie vor dem Schweizer Datenschutz sicher und können teuer verkauft werden, zum Beispiel an Marketingfirmen.

Ein Vorschlag aus Zürich. Bild: Instagram/tsri.ch

Auch wenn Basel einen funktionierenden Fahrradverleih dringend nötig hat und das «Free-Floating-System» ohne feste Stationen eine Lösung darstellen könnte, tut Basel also gut daran, sich nicht einfach wehrlos dem erstbesten Angebot aus Asien hinzugeben. Mit Altmetall am Strassenrand ist nichts erreicht und unsere Daten behalten wir auch lieber hier. Impfen wir uns gegen diese gelbe Pest und moderne Strassenräuberei.

