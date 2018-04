Letzte Tage der Sonderausstellung «Scanning Sethos – Die Wiedergeburt eines Pharaonengrabes»

Das Faksimile der zwei prächtigsten Grabkammern wird nach Ausstellungsende nach Madrid transportiert. Dort wird die Grabanlage bis im Jahr 2020 vollständig rekonstruiert und später im Tal der Könige für die Öffentlichkeit ausgestellt.

Die Ausstellung im Antikenmuseum Basel erzählt das 200-jährige Schicksal des Grabes seit seiner Entdeckung durch Giovanni Battista Belzoni. Neben Dokumenten aus der Entdeckerzeit, wie etwa Aquarelle, sind Originalteile der Wanddekoration und originale Grabfunde zu sehen. Als Höhepunkt kann eine detailgetreue Kopie der zwei prächtigsten Grabkammern besichtigt werden.

Hergestellt wurde das Faksimile von der Factum Foundation for Digital Technology in Conservation in Madrid. Sie ist weltweit führend in der wissenschaftlichen Faksimilierung mit dem Einsatz von Kompositfotografie, Multispektralkameras und 3D-Scannern, um Weltkulturerbe zu erhalten, zu dokumentieren und dem Publikum weiterhin zugänglich zu machen.

Die Faksimilierung der vollständigen Grabanlage Sethos’ I. ist bis im Jahr 2020 vorgesehen. Sie wird dem Ministerium für Antike in Kairo geschenkt. Die Factum Foundation rief 2009 zusammen mit der Universität Basel, die unter der Leitung von Prof. Dr. Susanne Bickel Ausgrabungen im Tal der Könige durchführt, die «Theban Necropolis Preservation Initiative» ins Leben, die bereits für die erfolgreiche Nachbildung der Grabanlage von Pharao Tutanchamun verantwortlich war. Die Faksimiles beider Gräber werden ab 2019 den Kern des Besucherzentrums am Eingang des Tals der Könige bilden. Damit sollen die Besucher über das Ziel und die schwierige Aufgabe des Erhalts der thebanischen Grabstätten informiert werden.

Mit der Finanzierung der wissenschaftlichen Rekonstruktion der zwei Grabkammern Pharao Sethos I. leistet das Antikenmuseum Basel einen wichtigen Beitrag zur Erforschung, Erhaltung und Rekonstruktion dieses bedeutenden Weltkulturerbes.