Licht auf "Picasso-Story" im Kunstmuseum Basel

Mitte Juni 2018 sollen die Bauarbeiten im Abschnitt Vorderbergrain in Oberwil bis Im Breitfeld in Biel-Benken beginnen. Dabei wird erstmals ein Verkehrsregime einer wechselseitigen Teilsperrung in dieser Form bei einer Baustelle im Kanton Basel-Landschaft angewendet. Der Verkehr wird am Morgen Richtung Oberwil/Basel und am Abend Richtung Biel-Benken geführt.