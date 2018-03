Lichterlöschen im Feldschlösschen als Zeichen gegen den Klimawandel

Wenn am Samstag, 24. März 2018 abends die Brauerei in Rheinfelden plötzlich im Dunkeln liegt, hat Feldschösschen nicht etwa vergessen die Stromrechnung zu bezahlen, sondern absichtlich das Licht gelöscht. Wie in den Vorjahren beteiligt sich das Unternehmen auch 2018 an der «Earth Hour». Während einer Stunde von 20.30 bis 21.30 Uhr schaltet Feldschlösschen am kommenden Samstag das Licht im Schloss aus und macht damit auf den Klimawandel und dessen Folgen aufmerksam.

Neben diesem symbolischen Akt setzt Feldschlösschen das ganze Jahr über konkrete Massnahmen um für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Energie. Der jährlich publizierte Nachhaltigkeitsbericht fasst diese Massnahmen zusammen.

#ChangeClimateChange

Die vom World Wildlife Fund (WWF) organisierte Umweltaktion «Earth Hour» ist eine einfache Idee, die zu einem weltweiten Ereignis wurde: Millionen von Menschen schalten am gleichen Abend ihr Licht aus. Gebäude und Sehenswürdigkeiten in tausenden Städten versinken 60 Minuten lang im Dunkeln – als Zeichen für den Schutz unseres Planeten.