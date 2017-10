Liebe geht durch den Familiengarten – doch kein Gift im Gemüse vom Dreispitz, aber...

Der Schock sass so tief, wie das Unkraut in den Boden reicht: Die Böden der Familiengärten Dreispitz waren mit Schadstoffen belastet. Der Kanton musste sogar einige Parzellen aufheben, so stark war die Erde vergiftet. Jetzt trifft Entwarnung für die Gemüsebauern ein: Wie Stadtgärtner Emanuel Trueb gegenüber barfi.ch bestätigt, habe das Gemüse aus den belasteten Böden keine Giftstoffe aufgewiesen. Dies zeigten Untersuchungen des Basler Kantonslabors.

Der Konsum des Gemüses sei daher bedenkenlos, sagt Trueb. Das dürfte die Situation rund um die Gärten auf dem Dreispitz etwas beruhigen: Denn lange war unklar, ob sich die Freizeitbauern mit dem Konsum ihrer selbstangebauten Produkte geschadet haben. Das ist gemäss den Abklärungen nicht der Fall. Was die Gesamtsituation der belasteten Böden angeht, sagt Trueb: «Der Sachverhalt ist geklärt.» Und die Rahmenbedingungen für das weitere Vorgehen sind definiert.

Basel West: Für Sanierung in Frankreich berappt Basel knapp 400'000 Franken - immer wieder

Wenn es um die Familiengärten – oder Freizeitgärten oder, mittlerweile veraltet: Schrebergärten – geht, kennt der Basler kein Pardon. Schliesslich verfügt der Kanton über rund 5'500 Gärten auf 36 Arealen. Das ist eine ganze Menge und auch eine ganze Menge Brachland. So sind etwa die Anlagen auf dem Dreispitz von einer Überbauung betroffen: Die Verträge laufen in wenigen Jahren aus. Verhandlungen über die Höhe der Entschädigungen für das vorzeitige Ende der Anlagen-Nutzungen seien laut Stadtgärtnerei noch pendent.

Die Anlagen liegen aber nicht nur auf Basler Boden, sondern auch auf französischem Grund. Wie die Familiengärten Basel West: Dort, ennet der Grenze, wird bald saniert. Rund 400'000 Franken kosten die Massnahmen; dabei handelt es sich laut Stadtgärtnerei um regelmässige Unterhaltsarbeiten, die besonders für Wasserleitungen und Belagsarbeiten aufgewendet werden.

Blechlawine und viele Einbruchdiebstähle

Die Anlage Basel West ist eine Besonderheit: So kommt sie als Quasi-Exklave der Stadt auch mit französischen Anwohnern in Konflikt. Im August beschwerte sich die Zeitung «L'Alsace» über die bis zu 100 Schweizer Autos, die am Wochenende jeweils eine französische Strasse entlang der Gärten gänzlich blockierten – obwohl dort Parkverbot herrscht. Zuständig sind die französischen Behörden, da der Boden nicht zur Schweiz, sondern zum Ausland gehört. Die Zuständigen allerdings tolerieren die Parksituation weitgehend. Auch sie wissen: Mit den organisierten Gärtnern ist nicht zu spassen.

Die Blechlawine ist für die Freizeitgärtner von Basel auch nicht das vordergründige Problem. Neben den regelmässigen Verhandlungen mit dem Kanton wächst derzeit der Ärger über Einbrecher. Die Situation sei weit mehr als lästig, sagt Peter Wirz, Vizepräsident des Zentralverbands der Basler Familiengärtnervereine: «Es geht um Einbrüche in Hütten, teilweise wird sogar dort übernachtet, der Schaden ist gross.» Die Polizei sei informiert, da die Areale aber weitläufig sind, eignen sie sich als Versteck für Diebe und Einbruchstouristen. Zudem sind nicht unsere Behörden für die exterritorialen Schweizer Gärten an der Grenze zuständig, sondern die Gendarmerie nationale Frankreichs.

Ein Herz für die Kleingärtner

Trotz einem grundsätzlich guten Einvernehmen mit dem Kanton bleiben die Gärtnerinnen und Gärtner auch auf helvetischem Boden allerdings wachsam. Bei Zonenplanrevisionen wird immer wieder versucht, die Zonen umzuwandeln, damit auf dem räumlich beschränkten Kantonsgebiet Arealentwicklungen vorangetrieben werden können. Die Familiengarten-Initiative war massgeblich dafür verantwortlich, dass das Stimmvolk 2011 entschied, 80 Prozent der Familiengärten auf dem Basler Stadtgebiet langfristig zu sichern.

Das nützt den Gärtnern auf dem Dreispitz nichts mehr: Die Tatsache, dass dort für die Entwicklung des neuen Quartiers überbaut wird, ist bereits unter Dach und Fach und rechtlich abgesichert. Und da die Pläne bereits lange bekannt waren und in die Verträge einflossen, wird voraussichtlich auch kein grosser Betrag für die Mieter herausspringen. Immerhin – und das ist doch auch schon was – ist ja jetzt die Gewissheit da, dass zumindest das Gemüse, das bis zum Abbruch der Dreispitz-Anlage wächst, ohne Bedenken verspiesen werden kann.

