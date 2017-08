Literatur-Openair am 25. August 2017

Die Basler Journalistin Martina Rutschmann liest am Literatur-Openair aus ihrem Début-Roman „Durstig“ und erzählt, wie er entstanden ist. Es geht darin um Tod, aber auch darum, dass gerade er uns einen versöhnlicheren Blick auf unser Leben erlaubt.

Wolfgang Bortlik ist in München geboren, lebt seit Jahren in der Schweiz und Basel muss es ihm angetan haben. Vielleicht spielt der FCB dabei eine Rolle. Der Krimi sowie die Glossen und Gedichte, die er präsentieren wird, spielen in Basel und dabei geht es unter anderem auch um Fussball.

Die Journalistin Michèle Binswanger hat sich mit dem Thema Fremdgehen befasst und zwar jenem der Frauen. Sie hat dazu zahlreiche Interviews mit Geschlechtsgenossinnen geführt, hat Paartherapeuten und Psychologen befragt, und die Ergebnisse ihrer Recherchen zu einem Handbuch für Frauen zusammengeführt.

Gäste: Martina Rutschmann, Wolfgang Bortlik, Michèle Binswanger

Datum: Freitag, 25. August 2017, 19.30 Uhr

Ort: Im Schmiedenhof 10 (beim Rümelinsplatz), Basel (bei schlechtem Wetter im nahegelegenen Zunftsaal, Rümelinsplatz 4)

Kosten: Freiwilliger Beitrag

Verpflegung: Hungrige und Durstige bedient das Restaurant 1777

Büchertisch: Bücher der Autorinnen und des Autors stehen zum Kauf bereit