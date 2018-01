Sie beobachtete am Vormittag einen Lkw, der an der Ecke Blücherstraße/Im Alten einen am Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Peugeot streifte und ihn erheblich beschädigte. Der Lkw-Fahrer fuhr nach der Karambolage davon. Bei seinem Fahrzeug handelte es sich um einen Baustellen-Lkw. Die Zeugin informierte die kurz darauf hinzukommende Peugeot-Fahrerin und ging dann ihres Weges.

Die Polizei sucht nach der Zeugin und bittet sie, sich zu melden (07621-176500).