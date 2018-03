Lörrach: Auto in den Gegenverkehr geschleudert

In Muttenz: gut verpackt für jede Situation

Die Haass AG in Muttenz, gegründet 1897, ist die älteste Verpackungsfirma der beiden Basel. Das Unternehmen spezialisierte sich in seinen Anfängen auf die Herstellung von Fässern für den Transport von Sauerkraut, deren Säureresistenz bald Begehrlichkeiten der noch jungen chemischen Industrie in Basel weckte. Inzwischen verpackt die Haass AG Güter jeder Art nach Mass. Vom fragilen Kunstwerk bis zur voluminösen Maschine. Zum Repertoire gehören auch sehr ungewöhnliche Aufträge.