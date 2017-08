Lörrach: Brandalarm in Mehrfamilienhaus - Wasserkocher verbrannt

Um 16.15 Uhr löste in einem Mehrfamilienhaus "Am Bahndamm" der Rauchmelder aus, worauf Zeugen einen Notruf absetzten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hielten sich die Hausbewohner im Freien auf. Der piepsende Rauchmelder konnte in der Wohnung einer Grossfamilie lokalisiert werden, die nicht zu Hause war. Rauch war nicht zu sehen. Feuerwehrleute kletterten über eine Leiter in die Wohnung und überprüften die Wohnung. In der Küche stand ein eingeschalteter Wasserkocher, der verbrannt war. Die Arbeitsplatte und der Herd wiesen leichte Beschädigungen auf. Nach Durchlüften der Wohnung konnte sie wieder betreten werden. Allem Anschein nach haben die Bewohner bei ihrem Weggehen den eingeschalteten Wasserkocher vergessen. Der Sachschaden ist gering. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort. Der Rettungsdienst konnte unverrichteter Dinge abrücken.