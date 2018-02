Lörrach: Dramatik bei Einkaufsbummel - Baselbieterin verliert Kinder

Nicht so schnell vergessen wird eine Baselbieterin ihren Einkaufstrip am Mittwoch nach Lörrach. Die 37-Jährige bummelte mit ihren sechs und neun Jahre alten Kindern um 17 Uhr durch die Fussgängerzone und hielt Ausschau nach Kaufhäusern. Als sie eines entdeckte, schickte die Frau ihre Jungs in die Spielwarenabteilung und gebot ihnen, dort zu warten.

Die 37-Jährige erledigte noch schnell etwas und ging anschliessend in die Spielwarenabteilung. Ihre Kinder waren nicht dort, worauf sie nach ihnen suchte. Hierzu bat die Frau auch das Personal um Hilfe, was nichts nutzte. Die Jungs waren wie vom Erdboden verschluckt.

Die Frau verzweifelte immer mehr und wandte sich schließlich an die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers beruhigten die völlig aufgelöste Mutter und halfen ihr bei der Suche. In diese wurde auch ein Detektiv eines anderen Kaufhauses eingebunden, was letztlich zum Erfolg führte. Der Detektiv entdeckte die Jungs in "seinem" Kaufhaus und informierte die Streife, die gerade die Geschäfte in der Fussgängerzone überprüfte. Die Beamten sorgten anschliessend für die Familienzusammenführung und erhielten überschwänglichen Dank einer überglücklichen Mutter.