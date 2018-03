Lörrach: Einbrüche in Wohnungen

In der Bergstrasse kletterte der Einbrecher zunächst über eine Mauer, um an die rückwärtige Seite des Mehrfamilienhauses zu kommen. Von dort aus kletterte er auf einen Balkon, wo er die Balkontüre aufhebelte und einstieg. Danach durchsuchte er die Wohnung. Ob etwas mitgenommen wurde, steht noch nicht fest. Im gleichen Wohnblock kam es im Dezember 2017 zu zwei Wohnungseinbrüchen mit gleicher Vorgehensweise. Damals ergab sich ein Verdacht gegen eine jüngere, ausländisch aussehende, zierliche, männliche Person. In der Unteren Herrenstrasse drang der Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung ein. Diese durchwühlte er rücksichtslos und richtete eine größere Unordnung an. Erbeutet wurden Bargeld und Schmuck. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (00497621-176500).