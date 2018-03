Lörrach: Fahrer alkoholisiert - Pkw beim Rückwärtsfahren übersehen

Da er zu viel Alkohol getrunken hatte, folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines. Gegen 17:30 Uhr wollte der Porsche-Fahrer rückwärts in eine Parklücke fahren. Dabei übersah er einen dahinter wartenden Mazda. Obwohl dessen 46 Jahre alte Fahrerin noch hupte, fuhr er weiter zurück und prallte in den Mazda. Dabei entstand an den Autos ein Schaden von insgesamt ca. 7000 Euro. Da der Porsche-Fahrer nach Alkohol roch, wurde eine Alcomatentest durchgeführt, der einen Wert von knapp 0,9 Promille ergab.