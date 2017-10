Lörrach: Feiger Angriff auf ein Schulkind

Am Dienstagmorgen kam es in der Franz-Ehret Strasse zu einem Vorfall, dessen Umstände noch im Dunkeln liegen. Um 6.40 Uhr stand ein 10-jähriges Schulkind an der Bushaltestelle beim Bahnübergang und wartete auf den Bus. Plötzlich erhielt es von einer unbekannten Person einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf. Der Schlag wurde offenbar mit einem Gegenstand durchgeführt und war derart heftig, dass das geschlagene Mädchen den Schulranzen verlor und sich übergeben musste. Der Täter rannte sofort nach dem Schlag davon und konnte nicht beschrieben werden. Das Kind musste später zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.