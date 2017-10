Lörrach: Fussgänger angefahren und Motorraddiebstahl unter Drogeneinfluss

Unvorsichtiges Verhalten wurde einem jungen Mann am Mittwochabend im Stadtteil Brombach zum Verhängnis. Der 23-Jährige verließ abends ein Lokal und wollte die Schopfheimer Strasse überqueren, um zu seinem Auto zu gelangen. Hierbei achtete er nicht auf den fliessenden Verkehr und wurde von einem stadtauswärts fahrenden Auto erfasst. Der Fussgänger wurde auf die Strasse geschleudert und zog sich Verletzungen zu, die eine Einlieferung ins Krankenhaus erforderlich machten. Der 23-Jährige hatte Glück im Unglück und erlitt nur leichtere Blessuren.

Drogen und kein Führerschein

Am Mittwochmorgen befuhr ein 28-jähriger Mann mit einem zuvor in Lörrach gestohlenen Motorrad die B317 von Zell i. W. in Richtung Schönau. Dabei kam er in der "Wühreloch-Kurve"auf die Gegenfahrbahn. Als Grund werden überhöhte Geschwindigkeit und Drogeneinwirkung angenommen. In der Folge kollidierte der Fahrer mit einem entgegenkommenden Mercedes. Das Motorrad wurde nach links abgewiesen und krachte in die Leitplanken. Hierbei zog sich der 28-Jährige leichtere Verletzungen zu. Anschließend stellte er das beschädigte Motorrad wieder auf und flüchtete in Richtung Schönau.

Der 80-jährige Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Am Mercedes und an der Leitplanke entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Kurz darauf ging eine Meldung ein, dass in Kastel ein Mann herumschleicht und ein Motorrad schiebt. Sofort rückte eine Streife aus und entdeckte auf einem Feldweg ein Motorrad ohne Kennzeichen.

Der Fahrer war zuvor zu Fuß in ein Waldstück geflüchtet. Eine Fahndung mit zwei Streifen führte schließlich zur Festnahme des 28-Jährigen in Fröhnd-Oberhepschingen. Dieser stand offensichtlich erheblich unter dem Einfluss von Drogen und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde deshalb zum Polizeirevier nach Schopfheim gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 28-Jährigen wird wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und Diebstahl ermittelt.