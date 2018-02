Lörrach: Hausbrand, Auto-Brandstiftung und Kollision mit Schneepflug

Brand in Mehrfamilienhaus in Todtnau

Am Samstag, um ca. 11.30 Uhr, wurde der Polizei Lörrach über Notruf ein Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus in Todtnau mitgeteilt.

In der Erstmeldung hiess es unter anderem, dass noch eine Rollstuhlfahrerin in der brennenden Wohnung eingeschlossen sei und Hilferufe zu hören seien. Die Örtlichkeit wurde umgehend mit starken Rettungskräften angefahren. Wie sich herausstellte, konnte die Rollstuhlfahrerin bereits von Nachbarn aus ihrer brennenden Wohnung gerettet werden. Hierbei zogen sich diese und eine weitere Anwohnerin jedoch eine Rauchgasvergiftung zu, welche vor Ort behandelt werden konnten.

Durch das offene Feuer, welches in der Küche ausbrach, sowie durch die starke Rauchentwicklung, wurde die betroffene Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar, ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80'000 Euro. Die Bewohnerin der Wohnung wurde von der Stadtverwaltung vorerst in einem Wohnheim untergebracht.

Der Brand ist vermutlich auf Grund einer Fehlbedienung am Herd ausgebrochen.

Da auf Grund der ersten Anrufe davon ausgegangen werden musste, dass mehrere Personen in dem Gebäude verletzt sind und teilweise noch aus dem brennenden Objekt geborgen werden mussten, wurde die Örtlichkeit mit starken Kräften angefahren. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich glücklicherweise heraus, dass das Mehrfamilienhaus bereits geräumt war.

Vorsätzliche Brandstiftung an zwei Fahrzeugen in Weil am Rhein

Ebenfalls am Samstag kam es gegen 05:20 Uhr kam es zu zwei vorsätzlichen Brandstiftungen an zwei am Fahrbahnrand stehenden Fahrzeugen. Durch die zwei Brände wurden insgesamt sechs Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15'000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Schneepflug kollidiert mit Pkw in Wyhlen

Am Samstagabend ereignete sich in Wyhlen ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall.

Ein 65-jähriger Audifahrer wollte nach links einbiegen und übersah dabei einen von kommenden Schneepflug. Der 47-jährige Fahrer des Schneepflugs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rammte den Audi. Der Audifahrer wurde dabei leicht verletzt, an seinem Auto entstand ganz erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Schneepflug wurde nach ersten Ermittlungen nicht beschädigt.