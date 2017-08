Lörrach: Kampfhund attackiert Artgenossen und verletzt ihn erheblich

Der Vorfall spielte sich am Montag, 21.08.17, gegen 17 Uhr im Bereich der Hammerstraße (Kinderspielplatz/Grenze Riehen) ab. Dort waren zwei junge Männer mit einem Kampfhund unterwegs. Als eine Frau mit ihrem Terrier vorbeikam, griff der Kampfhund seinen Artgenossen an und verletzte ihn erheblich. In die folgende Diskussion zwischen der Frau und den jungen Männern mischte sich ein Augenzeuge ein und nahm die jungen Männer in die Verantwortung. Die Polizei sucht den unbekannten Zeugen und bittet ihn, sich zu melden.