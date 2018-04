Lörrach: Kuh reisst sich im Schlachthof los und rennt durch Stadt

Das Tier, welches in Panik die Weiler Strasse in Richtung Osten entlang lief, konnte im Bereich eines Ausstattungsgeschäfts in einem Hof in die Enge getrieben werden, so dass es keine Gefahr mehr für Passanten und Verkehrsteilnehmer darstellte.

Ein Versuch das Tier mittels eines Betäubungsmittels ruhig zu stellen scheiterte leider. Hierzu war extra das zuständige Veterinäramt ausgerückt.

Das Tier musste laut Mitteilung der Polizei erlegt werden, «um weitere Gefährdungen auszuschliessen und Leiden für das Tier zu verkürzen.»