Lörrach: Mit 2,4 Promille auf gestohlenem Velo unterwegs

«Let's Dance»-Juror Joachim Llambi bietet Tanzworkshops in Basel an

Joachim Llambi, der aus der RTL Fernsehsendung "Let’s Dance" bekannte Juror, unterrichtet am Sonntag 4. März 2018 zwischen 12:00 und 16:45 Uhr bei Dance to Dance an der Gerbergasse 13 in Basel, Tanzworkshops für Anfänger und Fortgeschrittene.