Lörrach: Nach heftigem Streit auf der Strasse - Polizei nimmt Pärchen in Gewahrsam

Als eine Streife am Ort des Geschehens eintraf, herrschte eine aufgeheizte Stimmung. Die Frau war völlig hysterisch und konnte von den Beamten trotz aller Versuche nicht beruhigt werden. Sie brüllte lauthals herum und verhielt sich widersetzlich. Letzten Endes mussten die Beamten die Tobende überwältigen und ihr Handschellen anlegen. Im Anschluss daran wurde die Frau in die Gewahrsamszelle gebracht, wo sie trotz aller Beschwichtigungsversuche weiter herumschrie. Ihr alkoholisierter Begleiter verhielt sich ähnlich und war derart aufsässig, dass auch er in Gewahrsam genommen wurde. Möglicherweise muss der 35-Jährige wegen einer vermutlich noch offenen Geldstrafe sogar hinter Gitter. Hierzu wird noch recherchiert.